Кадыров заявил, что российские войска отбили укрепрайон ВСУ в районе села Берестовое в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска отбили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в среду, 8 февраля, в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В районе села Берестовое ДНР в результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон», - заявил глава Чечни.

Кадыров отметил, что российские силы во время «огневого контакта» нанесли ощутимый урон украинским войскам.

Глава Чечни также сообщил, что при оказании сопротивления ранее украинского военного Николая Рыбалка, которому оказали помощь сотрудники медицинского батальона 2-го армейского корпуса Министерства обороны РФ, благодаря чему он остался жив. «Дальнейшее лечение Николай будет проходить в городе Луганске, куда его уже эвакуировали», - заявил он.

Напомним, на прошлой неделе, 3 февраля, Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» совместно со второй бригадой Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) отбили стратегически важный опорный пункт во время наступления в ДНР.