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НовостиВ мире8 февраля 2023 11:30

Британия внесла 15 новых позиций в санкционный список по России

Санкционные ограничения были введены в отношении российских оборонных компаний
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Британия внесла 15 новых позиций в санкционный список по России

Британия внесла 15 новых позиций в санкционный список по России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания расширила свой санкционный список по России, внеся в него 15 новых позиций. Об этом в среду, 8 февраля, сообщило Министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

Лондон ввел ограничительные меры в отношении уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, а также владельца агентства «Регнум» Сергей Руднов, владелица «Аэростарта» Мячина.

Санкционные ограничения также были введены в отношении российских оборонных компаний «РТ-комплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш», а также «Топаз».

Напомним, сегодня, 8 февраля, канцелярия британского премьер-министра анонсировала новый пакет антироссийских санкций, заявив, что под новые ограничения подпадут компании, которые, по мнению Соединенного Королевства, получают прибыль за счет поддержки специальной военной операции России на Украине, а также лица, якобы входящие в окружение российского президента.