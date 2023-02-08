Правительство России обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный взнос в бюджет Фото: архив "КП"

Правительство России и представители крупного бизнеса ведут обсуждение относительно однократного добровольного взноса со стороны предпринимателей, рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Добровольный взнос от бизнеса обсуждается – однoкратный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом пoлугодии, за первые три квартала, результаты были сильнo в плюс», – сообщил он журналистам.

Как отметил Белоусов, добровольный взнос не является повышением налогов для крупного бизнеса.

Как писал сайт KP.RU, по предварительной оценке Министерства финансов России, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 триллионарублей. При этом объем расходов бюджета России в январе составил 3,117 триллиона рублей. Это превышает показатели 2022 года на на 59%.