Писатель Сабит Алиев получил литературную премию «Наследие»

Автор книг «Мой дом Шуша» и «Ветер любви» был награжден за литературную деятельность в духе традиций русской культуры. Премию ему вручил президент Российского союза писателей Д. В. Кравчук.

Произведения писателя вошли в восьмой выпуск альманаха премии, где собраны работы всех номинантов премии за 2022 год. Церемония награждения победителей проводится ежегодно в Москве и приурочена к официальному визиту в Россию Ее Императорского Высочества Великой Княгини Марии Владимировны.

«Мне очень приятно получить такую престижную награду. Я рад, что мои работы находят отклик в обществе, а читателям близки идеи, которые звучат в моих книгах», – прокомментировал это событие сам писатель.

Сабит Алиев – российский писатель, член Российского союза профессиональных литераторов, автор множества книг и более десяти рассказов.

Его рассказы «Пионы», «Путь к слову» и «Последний день» были опубликованы в книге рассказов Москвы «Посиделки на Дмитровке».