Российские войска уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России уничтожили более 140 военнослужащих украинской армии на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих», – рассказал генерал-лейтенант на брифинге.

Кроме того, там же российскими войсками были уничтожены гаубица «Мста-Б», а также два склада с боеприпасами для Вооруженных сил Украины.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. Николаевка была взята под контроль благодаря успешным наступательным действиям добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск, отметили в Минобороны РФ.