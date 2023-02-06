Российские войска взяли под контроль Николаевку в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как уточнил генерал-лейтенант в ходе брифинга, Николаевка была взята под контроль благодаря успешным наступательным действиям добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

Напомним, о взятии Николаевки четыре дня назад сообщала пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС России взяли под контроль село Благодатное в Донецкой народной республике, а незадолго до этого российские войска освободили Клещеевку, которая расположена под Артемовском в ДНР.

Между тем временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о взятии российскими силами девяти укреплений Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении