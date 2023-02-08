Спустя 55 часов спасатели в Турции достали из-под завалов мальчика с его любимым попугаем Фото: REUTERS

В турецком городе Кахраманмараш спасателям спустя 55 часов после мощного землетрясения удалось извлечь из-под завалов здания 13-летнего мальчика. Все это время ребенок держал в руках своего любимого питомца - разноцветного волнистого попугая. Об этом сообщает Наber.

- При разборе завалов было видно, что мальчик по имени Берат Сары, до которого добрались примерно через три часа работы, держал в руке волнистого попугайчика, - говорится в публикации.

Сейчас ребенка уже достали, ребенок спустя двое суток встретился со свой тетей, когда его забирала машина скорой помощи. Мальчишка также передал попугайчика в руки своей родственницу. Сейчас попугая отпаивают и откармливают, а его заботливый хозяин некоторое время побудет в больнице под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что серия мощных землетрясении в Турции стала настоящей катастрофой для страны и большой трагедией для людей. В результате подземных толчков погибли более 7 тысяч человек, а количество раненых выросло до 38 тысяч.