Видео спасения людей из-под завалов в Турции: детей живыми находят спустя двое суток, а звезды кино ищут в разрухе пропавших без вести родных

Землетрясение магнитудой 7,4 зарегистрировали на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, 6 февраля Фото: REUTERS

Серия мощных землетрясении в Турции стала настоящей катастрофой для страны и большой трагедией для людей. В результате подземных толчков погибли более 7 тысяч человек, а количество раненых выросло до 38 тысяч.

Однако уже вторые сутки в разных городах государства ведутся поисково-спасательные работы. И самое главное, что спустя более 48 часов после катаклизма, людей находят живыми. Сайт KP.RU публикует видео спасения людей из-под завалов в Турции.

Так, в турецком Хатае 8 февраля спасателям удалось спасти из-под завалов рухнувшего здания маленького ребенка. Годовалого мальчика, который двое суток провел без воды и еды, нашли прижатого бетонной плитой. Пока одни спасатели долбили бетон и расчищали обломки, их коллеги отпаивали малыша водой из крышки от бутылки.

В этот же день в Кахраманмараше, который стал эпицентром одного из мощнейших землетрясений, спустя 56 часов после подземных толчков спасли полуторагодовалого мальчика. Теперь спасатели пытаются вытащить из-под обломков его беременную мать.

Прибывшие в Турцию российские спасатели, которые приехали на помощь людям, уже отправились в Хатай. Сообщается, что там под завалами находиться российская семья, в том числе женщина и двое детей.

Вместе с обычными людьми поиски своих родных ведут и кинозвезды. Актриса Мелиса Аслы Памук рассказывала, что ее близкие оказались под завалами, поясняя, что речь идет о бабушке и тети, которые застряли в здании. Позже звезда сериала "Черная любовь" сообщила, что ее близких спасли.

В свою очередь, исполнительница роли Пирил в сериале "Постучись в мою дверь" Башак Гюмюлджинелиоглу бьет тревогу, так как предполагает, что ее мама находится под завалами после землетрясения. Они попросила поклонников сообщить, если кто-то видел или слышал что-то о ее родных.