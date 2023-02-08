Правительство России не поддержало предложение об увеличении налога на прибыль организаций Фото: Shutterstock

Правительство России не поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) повысить налог на прибыль организаций, сообщает Министерство финансов РФ.

«Правительство РФ не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступило бизнес-объединение РСПП», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как объяснили в Минфине, дополнительные доходы сформировались не во всей экономике страны, а лишь в отдельных ее секторах и у отдельных предприятий. В этой связи увеличение ставки налога на прибыль дало бы неравнозначный эффект для разных отраслей экономики.

В Минфине считают, что применение такой меры следует рассматривать в первую очередь по отношению к тем, кто получил сверхдоходы за предыдущие два года. Уже на этом основании можно принимать решение о добровольном взносе в бюджет со стороны крупного бизнеса, отметили в ведомстве. Там добавили, что изменение общих базовых параметров налоговой системы в этом году не планируется.

Как писал сайт KP.RU, в настоящее время правительство России и представители крупного бизнеса ведут обсуждение относительно однократного добровольного взноса в бюджет со стороны предпринимателей.