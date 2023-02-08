В Белом доме опровергли заявления американского журналиста о причастности США к взрывам на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Информация о том, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы ВМС США, являются полной ложью, заявили в Белом доме, комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша.

«Это совершенная ложь и полная фикция», – сказала в беседе с ТАСС руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Как писал сайт KP.RU, ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северного потока» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По его информации, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. Президент США Джо Байден принять решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета национальной безопасности, утверждает журналист.