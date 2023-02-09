Около 5000 новых указателей установят в Москве в 2023 году

В 2023 году в Москве установят около пяти тысяч новых указателей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Москве установят около пяти тысяч новых указателей — домовых, а также обозначающих точки притяжения и объекты инфраструктуры.

— Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году запланирована установка 1,2 тыс. городских и 3,7 тыс. домовых указателей, свыше 5,2 тыс. информационных полей на новых и уже существующих указателях, — сообщил вице-мэр Москвы, глава Комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами. По словам заместителя мэра, такой в таком оформлении знаки удобно читать, а также они органично встроены в архитектурное пространство улиц.

— Благодаря созданию Единой системы навигации, москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту. Текст на информационных полях указателей продублирован на английском языке для удобства иностранных туристов, — добавил Бирюков.