В Новосибирске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

При взрыве газа в жилом доме в Новосибирске погиб 1 человек Фото: из соцсетей

В Новосибирске в жилой пятиэтажке прогремел взрыв газа. Согласно официальной информации, уже известно как минимум об одном погибшем в результате данного ЧП.

Информацию о случившемся уже официально подтвердил новосибирский губернатор Андрей Травников. Инцидент произошел рано утром 9 февраля нынешнего года. Точные причины взрыва в данный момент выясняются специалистами.

"В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф", — сообщил губернатор региона в своем официальном телеграм-канале.

Чиновник добавил, что на данный момент может сообщить, что при взрыве погиб как минимум один местный житель, еще как минимум четыре человека пострадали в результате данного резонансного ЧП.

Сейчас сотрудники МЧС РФ активно занимаются ликвидацией возгорания, а медики оказывают помочь пострадавшим гражданам, а также тем, кто стал очевидцем взрыва (многим из них в настоящее время требуется психологическая помощь).

Ранее сообщалось о том, что мощный взрыв газа в жилом доме 7 февраля 2023 год произошел в жилом ломе в городе Ефремове (Тульская область). По данным Следственного комитета РФ, жертвами трагедии стали восемь человек. Накануне МЧС РФ сообщило о том, что прекратило вести разбор завалов на месте обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове. Спасатели разобрали порядка 80 куб метров.