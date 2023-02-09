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НовостиПолитика9 февраля 2023 4:00

RT: в соцсетях опубликовали видео с расстрелом военным ВСУ сдавшегося в плен российского бойца

Боевик ВСУ цинично расстрелял сдавшегося в плен военнослужащего ВС РФ
Александр КИСЛОВ
Украинский военный снял на видео расстрел безоружного российского пленного

Украинский военный снял на видео расстрел безоружного российского пленного

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлен расстрел боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдавшегося в плен российского военнослужащего. Информацию об этом опубликовал Telegram-канале RT.

На размещенной записи видно, как военный с автоматом по-украински спрашивает пленного, из какого он подразделения, после чего, не получив ответа, стреляет в него.

На видео также можно заметить и еще двоих пленных, они тоже лежат на земле. Из разговора ВСУ следует, что у одного из них в руке граната.

Ранее сообщалось, что пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Симбирский рассказал российским силовикам и журналистам о том, что лично убил девять мирных жителей Донбасса. По словам украинского боевика, попавшего в плен, все произошло в марте минувшего года в городе Волноваха на территории ДНР (Донецкая народная республика).Украинский военнопленный уже дал все необходимые показания российским силовикам, вскоре над ним должен начаться судебный процесс.