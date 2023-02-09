Курс евро поднялся выше 78 рулей впервые с 25 апреля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром 9 февраля 2023 года курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 78 рублей, свидетельствуют данные торгов. Такое значение иностранной валюты зафиксировано впервые с 25 апреля прошлого года.

Так, по состоянию на 07:21 по мск, курс евро прибавлял 0,92%, поднимаясь до 78,1 рубля. а спустя 10 минут европейская валюта замедлила свой рост до 0,83%, но находилась на уровне 78,03 рубля.

Что касается курса доллара, то сегодня он тоже растет в цене, американская валюта торгуется на уровне 72,77 рубля (+0,65%).