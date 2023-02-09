Сейсмолог Хугербитс заявил об изменении ближневосточного региона из-за землетрясения в Турции

Землетрясение в Турции сигнализирует об изменениях в распределении напряжений по всему ближневосточному региону Фото: REUTERS

Разрушительное землетрясение в Турции, унесшее жизни свыше 12 тысяч человек, свидетельствует об изменениях в распределении напряжений по всему ближневосточному региону. Об этом заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс.

"Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины", - написал Хугербитс в сети микроблогов Twitter.

Как ранее писал сайт KP.RU, управление по чрезвычайным ситуациям Турции проинформировало, что число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 12 тысяч 391 человека.

Напомним, в турецком городе Искендеруне, который попал в зону разрушительного землетрясения, начал расти уровень моря. Море вошло в город и залило улицы. На многочисленных видео видно, что вода поднялась пока не слишком сильно и до настоящего наводнения еще далеко.