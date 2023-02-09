Российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова, разоблачавшего деятельность СБУ

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве, 25 марта 2019 г. Фото: Александр КОЦ

Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, который разоблачал деятельность украинского ведомства.

- Средствами объективного контроля задокументировано, что в ноябре 2022 года членами диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) от ГУР МО Украины получено задание на совершение теракта в отношении жителя Бердянска Прозорова - экс-сотрудника СБУ, который 25.03.2019 провел пресс-конференцию в Москве с разоблачением деятельности СБУ на Украине в 2014-2018 годах, - рассказал РИА Новости представитель спецслужб.

Также удалось выяснить, что во время допроса одного из ранее задержанных диверсантов стало известно о специально оборудованном тайнике. Там злоумышленники прятали все необходимое для совершения покушения.

Несколько лет назад СБУ подтвердила, что давший пресс-конференцию в Москве Василий Прозоров, действительно был сотрудником одного из отделов штаба Антитеррористического центра ведомства и был уволен за неподобающее поведение.