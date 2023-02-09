Жительница Уфы предложила запретить праздновать День святого Валентина

В Уфе просят запретить День Святого Валентина Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Уфимка Аделина К. попросила главу Башкирии Радия Хабирова запретить праздновать День святого Валентина. Ближе к середине февраля ежегодно появляются жалобы на предстоящий праздник – День святого Валентина. Пускай он и не попадает в список официальных праздников РФ или ее субъектов, но граждане страны привыкли отмечать этот день. Как правило, люди дарят друг другу открытки-валентинки и другие безобидные подарки. Но кто-то считает День святого Валентина чуждым для россиян праздником.

Так, уфимка пожаловалась в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова на то, что учителя в начальных классах специально «вдалбливают в головы важность этого праздника». В частности, она отмечает образовательные учреждения в Октябрьском районе Уфы, где учителя якобы заставляют детей «определиться с парами». По мнению женщины, такое поведение взрослых может сформировать у детей влечение к свободным отношениям. Об этом сообщает портал «Mkset.ru».

Впрочем, идею о запрете праздника поддержали далеко не все. Пользователи соцсетей не увидели в празднике чего-то опасного. Уфимка Эльмира Г. отметила, что в России есть свой «праздник влюбленных» – День семьи, любви и верности. Вот только отмечают его 8 июля, и из-за этого ученики не смогут отпраздновать его в школе.