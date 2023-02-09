Посол в Лондоне заявил, что у России есть ответ на идею создания трибунала по Украине Фото: REUTERS

У России есть чем ответить на идею о создании трибунала против РФ по спецоперации в Украине. Россия в течение восьми лет собирала доказательства военных преступлений властей Украины на Донбассе. Такое утверждение сделал посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, страны Запада и Украина создали "некий квазисудебный орган", который совместил украинское законодательство и иностранные практики.

"Кроме как такой пропагандистской площадкой, абсолютно нелегитимной и не имеющей юрисдикции в отношении России, это ничем иным быть не может, - считает дипломат. - И понятно, что нам есть чем ответить, с учетом того, что мы восемь лет документировали военные преступления Украины на Донбассе".

Прежде Келин сообщал, что отношения между Россией и Британией близки к нулю из-за действий Лондона против Москвы на фоне российской СВО в Украине. По его словам, Россия не намерена восстанавливать сотрудничество с Британией, пока власти королевства "не осознают необходимость таких шагов".