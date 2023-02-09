Посол Келин заявил, что отношения между Россией и Британией близки к нулю

Британия разрушила отношения с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отношения между Россией и Британией близки к нулю из-за действий Лондона против Москвы на фоне российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".

"Если раньше у нас сохранялись все-таки поля взаимодействия в сфере экономики и культуры, то с начала операции на Украине эти части также были оборваны, британской стороной разрушена практически вся архитектура отношений между двумя странами", - аргументировал Келин.

По его словам, Россия не намерена восстанавливать сотрудничество с Британией, пока власти королевства "не осознают необходимость таких шагов".

Как ранее писал сайт KP.RU, Великобритания расширила санкционный список по России, внеся в него 15 новых позиций. Об этом в среду, 8 февраля, сообщило Министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

Напомним, посольство РФ в Лондоне предупредило, что поставки Британией истребителей киевскому режиму приведет к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира.

Ранее сообщалось, что Британия присоединилась к группе стран, планирующих создать антироссийский "трибунал" по ситуации на Украине, и хочет играть там ведущую роль. Об этом говорится в заявлении МИД страны, опубликованном на сайте правительства.