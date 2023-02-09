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НовостиПолитика9 февраля 2023 10:58

СК России назвал размер вознаграждений иностранных наемников в ВСУ

СК России заявил, что Украина платит иностранным наемникам от 30 до 100 тысяч гривен
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
СК России заявил, что Украина платит иностранным наемникам от 30 до 100 тысяч гривен

СК России заявил, что Украина платит иностранным наемникам от 30 до 100 тысяч гривен

Фото: REUTERS

Иностранные наемники получают за участие в боевых действиях на стороне Украины от 30 до 100 тысяч гривен, заявили в Следственном комитете России.

«Установлены данные о порядке вербовки, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их денежных вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тысяч гривен», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в СК России, в настоящее время предъявлены заочные обвинения в наемничестве пяти участникам «Грузинского национального легиона». Они прибыли на Украину весной 2022 с территории Польши, уточнили следователи. В ведомстве сообщили, что один из обвиняемых наемников был награжден украинской разведкой медалью «Украина превыше всего».

Напомним, в СК РФ установили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины отрубают руки и головы погибшим в ходе спецоперации иностранным наемникам, чтобы скрыть персональные данные для опознания.