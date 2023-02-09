СК России назвал размер вознаграждений иностранных наемников в ВСУ

СК России заявил, что Украина платит иностранным наемникам от 30 до 100 тысяч гривен Фото: REUTERS

Иностранные наемники получают за участие в боевых действиях на стороне Украины от 30 до 100 тысяч гривен, заявили в Следственном комитете России.

«Установлены данные о порядке вербовки, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их денежных вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тысяч гривен», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в СК России, в настоящее время предъявлены заочные обвинения в наемничестве пяти участникам «Грузинского национального легиона». Они прибыли на Украину весной 2022 с территории Польши, уточнили следователи. В ведомстве сообщили, что один из обвиняемых наемников был награжден украинской разведкой медалью «Украина превыше всего».

Напомним, в СК РФ установили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины отрубают руки и головы погибшим в ходе спецоперации иностранным наемникам, чтобы скрыть персональные данные для опознания.