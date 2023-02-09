В СК России заявили, что ВСУ отрубают кисти рук и головы иностранным наемникам для сокрытия данных

ВСУ отсекают кисти и головы с целью осложнить опознание тел погибших наемников Фото: Следственный комитет / телеграм.

Служащие ВСУ отрубают руки и головы погибшим в ходе СВО в Украине иностранным наемникам, чтобы скрыть персональные данные для опознания. Такое утверждение сделали в пресс-службе Следственного комитета России по итогам оперативного совещания в Донецке с главой ведомства Александром Бастрыкиным.

"Украинская сторона старается любым путем скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы", - говорится в сообщении.

В свою очередь посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что у России есть чем ответить на идею о создании трибунала против РФ по спецоперации в Украине. Россия в течение восьми лет собирала доказательства военных преступлений властей Украины на Донбассе.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС создал "международный центр преследования за преступление агрессии в Украине".

По ее словам, создание международного центра преследования за "преступление агрессии в Украине" - это первый шаг в процессе над РФ. Предполагается, что центр будет координировать сбор "доказательств". Поддержку в работе нового органа окажет совместная команда следователей под патронажем Eurojust.