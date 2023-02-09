Россияне сохранили лидерство в мире по числу выданных финских виз в 2022 году

Число выданных россиянам виз на въезд в Финляндию сократилось, но оно все равно больше, чем у граждан других стран Фото: Олег ЗОЛОТО

Граждане России в 2022 году сохранили лидерство среди всех стран по числу выданных виз на въезд в Финляндию. Об этом сообщает министерство иностранных дел (МИД) республики в четверг, 9 февраля.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что разрешение на шенгенскую визу запросили 113 769 россиян, при этом положительное решение принято по 106 012 заявлениям. Доля отказов составила 4%.

Для сравнения, в доковидном 2019 году на получение виз подано 786 407 заявок, из которых одобрено 783 444.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце января Финляндия временно приостановила выдачу решений по убежищу для россиян. Миграционная служба республики проинформировала, что временно перестала выдавать решения на запросы, которые были поданы ранее, однако продолжает принимать документы по программам защиты.

Отмечается, что только в период с сентября по декабрь 2022 года в Финляндии запросили убежище 743 гражданина России, а за весь 2022 год около 1,1 тысячи, в то время как в 2021 году - 197.