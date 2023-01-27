Финляндия временно приостановила выдачу решений по убежищу для россиян

Миграционная служба Финляндии приостановила выдачу решений из-за "существенным изменением данных по России" Фото: REUTERS

Миграционная служба Финляндии временно перестала выдавать решения на запросы, которые были поданы ранее, однако продолжает принимать документы по программам защиты. Об этом пишет газета Helsingin sanomat.

Временное прекращение выдачи решений на запросы об убежище для россиян служба обосновывает "существенным изменением данных по России" и необходимостью их обновления.

"Миграционная служба хочет убедиться, чтобы никто не был возвращен в страну, где ему (может) грозить смертная казнь, пытки, преследования или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение", - говорится в сообщении.

Только в период с сентября по декабрь 2022 года в Финляндии запросили убежище 743 гражданина России, за весь 2022 год около 1,1 тысячи, в то время как в 2021 году 197. Вместе с тем спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что россияне, покинувшие страну после начала Россией специальной военной операции в Украине и объявления о проведении частичной мобилизации, являются предателями. Он полагает, что такие граждане фактически бросили свою родину.

Напомним, 9 декабря ряд стран накануне Международного дня защиты прав человека ввели санкции ввели против РФ санкции за систематическое ущемление прав человека. Например, Канада ввела санкции против 33 российских граждан, которые работают или работали в шести государственных организациях.

Основной причиной введения санкций стало проведение Россией спецоперации в Украине.