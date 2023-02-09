Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации России со 100-летием отрасли Фото: REUTERS

Президент России Владимира Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации страны со 100-летием отрасли. Текст поздравления появился на сайте Министерства транспорта РФ.

«Развитие гражданского воздушного флота – яркая глава в истории нашей страны, крепкий сплав творческого, созидательного труда, мужества и дерзновенной мечты представителей разных профессий: легендарных конструкторов, создававших передовые образцы лайнеров, отважных испытателей, ставивших «на крыло» новую технику, летчиков и экипажей, которые прокладывали маршруты в Арктику, в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока», – сказано в поздравлении.

Как отметил глава государства, в прошедшие годы и сегодня в гражданской авиации работают высококлассные специалисты, которые хорошо знают и любят свое дело. От работников отрасли во многом зависит успешное решение важнейших проблем и надежное обеспечение безопасности полетов, своевременная доставка пассажиров и грузов, подчеркнул президент. Путин пообещал уделять приоритетное внимание развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей и совершенствованию авиационной инфраструктуры.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государтва призвал производить в России конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации.