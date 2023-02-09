Российские системы ПВО сбили штурмовик ВСУ Су-25 в районе Херсона

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в районе Херсона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщается в сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале министерства обороны России в четверг, 9 февраля 2023 года.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинский самолет уничтожен в районе Херсона.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки также поражены гаубица "МСТА-Б" и три крупнокалиберных миномета противника.

Российские войска также нанесли удары по четырем складам боеприпасов в Херсонской области, которые располагались рядом с населенными пунктами Николаевка и Чернобаевка.

Как ранее писал сайт KP.RU, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что час освобождения Херсона российскими войсками уже близок, и военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), оккупировавшие город, это чувствуют. По его словам, об этом говорят случаи мародерства в городе со стороны украинских военных.