Сальдо заявил, что ВСУ чувствуют близость освобождения Херсона Россией

Владимир Сальдо Фото: YouTube

Час освобождения Херсона российскими войсками уже близок, и военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), оккупировавшие город, это чувствуют. Об этом заявил врио главы Херсонской области в эфире местного телеканала "Таврия" во вторник, 7 февраля 2023 года.

По его словам, об этом говорят случаи мародерства в городе со стороны украинских военных.

"Оккупанты, которые сейчас в Херсоне пока что еще орудуют, они уже знают это, они уже это чувствуют, и они уже делают все, чтобы выйти из города и еще размародерить его", - подчеркнул Сальдо.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Сальдо рассказал, что киевский режим вывозит ценности из Херсонского литературного музея. По его оценке, это свидетельствует о планах отступления ВСУ.

Напомним, 31 января пресс-секретарь врио главы региона Владимир Василенко рассказал, что Вооруженные силы России успешно отразили попытку украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона.

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