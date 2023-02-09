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НовостиПолитика9 февраля 2023 12:03

Российские войска уничтожили более 110 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России нанесли поражение подразделениям четрых бригад украинской армии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили более 110 военных ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска уничтожили более 110 военных ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили на Краснолиманском направлении более 110 украинских военнослужащих, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как уточнил генерал-лейтенант в ходе брифинга, ударами оперативно-тактической и армейской авиаций, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» было нанесено поражение подразделениям четырех бригад Вооруженных сил Украины в ДНР, ЛНР и Серебрянском лесничестве. Кроме того, в Харьковской области были уничтожены три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и склад боеприпасов ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, накануне Вооруженные силы России уничтожили более 140 военнослужащих украинской армии на Донецком направлении. Кроме того, там же российскими войсками были уничтожены гаубица «Мста-Б», а также два склада с боеприпасами для ВСУ.