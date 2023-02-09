Российские войска уничтожили более 110 военных ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили на Краснолиманском направлении более 110 украинских военнослужащих, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как уточнил генерал-лейтенант в ходе брифинга, ударами оперативно-тактической и армейской авиаций, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» было нанесено поражение подразделениям четырех бригад Вооруженных сил Украины в ДНР, ЛНР и Серебрянском лесничестве. Кроме того, в Харьковской области были уничтожены три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и склад боеприпасов ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, накануне Вооруженные силы России уничтожили более 140 военнослужащих украинской армии на Донецком направлении. Кроме того, там же российскими войсками были уничтожены гаубица «Мста-Б», а также два склада с боеприпасами для ВСУ.