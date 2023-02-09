Лукашенко заявил, что сельское хозяйство в Белоруссии рентабельнее, чем торговля нефтью

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Сельское хозяйство в Белоруссии рентабельнее, чем торговля нефть. Соответствующее заявление сделал президент страны Александр Лукашенко в четверг, 9 февраля 2023 года. Его слова приводит агентство БелТА.

"Нефть не дает такой рентабельности, как сельское хозяйство, - подчеркнул Лукашенко. - Нефть вообще опустилась ниже плинтуса".

По его словам, Минск с реализации продуктов питания получил 8,3 млрд долларов дохода.

Белорусский лидер добавил, что численность населения планеты продолжает расти, из-за чего спрос на продовольствие только увеличивается.

Как ранее писал сайт KP.RU, стоимость нефти Urals сильно снизилась, поэтому некоторые специалисты предлагают привязать стоимость российской марки к Brent или дубайскому сорту Dubai Crud.

Так, аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин назвал логичным привязать Urals к нефти из стран Персидского залива, а не к Brent, уточнив, что стоимость дубайских сортов черного золота более предсказуема.