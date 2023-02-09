Володин заявил, что Госдума России направит обращение в ООН после публикации Херша о "Северных потоках"

Спикер Госдумы Володин отметил, что задача ООН в текущей ситуации "правильно дать оценку действиям руководству США" Фото: REUTERS

Госдума России намерена подготовить обращение в ООН с призывом к ответственности организаторов взрыва на "Северных потоках". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Госдумы Вячеслав Володин.

"Давайте возьмем... и подготовим обращение профильного комитета, пускай ООН занимается и думает о том, как привлечь к трибуналу и судить и Байдена, и тех, кто развязал войну, кто взрывает газопроводы, инфраструктуру", - сказал он.

По словам Володина, задача ООН в текущей ситуации "правильно дать оценку действиям руководству США", и Россия будет на этом настаивать.

Американский журналист Херш создал на сайте Substack страницу, где опубликовал расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках". Он писал, что взрывчатку под газопроводы заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По информации Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. Как заявил журналист, президент США Джо Байден принять решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета национальной безопасности страны о том, как осуществить диверсии так, чтобы в них не заподозрили Вашингтон.