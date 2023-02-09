Посол Ерхов сообщил, что Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир"

Россия и Турция работают над альтернативой банковским картам "Мир" Фото: Shutterstock

Москва и Анкара работают над альтернативой российской платежной системе "Мир". Об этом сообщил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.

По его словам, работа ведется в том числе с учетом перспектив грядущего туристического сезона, но подводить ее итоги пока преждевременно.

"На туристической сфере тоже сказываются финансовые санкции", - отметил дипломат.

Напомним, в Turkish Airlines сообщили, что провести платеж на сайте авиакомпании при помощи карты российской платежной "Мир" не получится, даже несмотря на указание о возможности подобного перевода. Для карт Visa и Mastercard в России подобная возможность имеется, однако платеж будет проходить не всегда.

Как ранее писал сайт KP.RU, в марте 2022 года Turkish Airlines изменила для россиян правила приобретения билетов. Причиной послужила блокировка российских карт Visa и Mastercard, которая привела к проблемам в прохождении платежей.