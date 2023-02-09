Правительство России направит 14 млрд рублей на развитие туризма

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство направит около 14 млрд рублей на развитие туризма в российских регионах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 9 февраля 2023 года. Его слова приводятся в телеграм-канале правительства РФ.

По его словам, свыше 6 млрд рублей будет выделено в рамках программ по проектированию туристических пространств в городах, еще более 5 млрд – на грантовую поддержку туристических компаний, в том числе в сфере обустройства маршрутов и зон отдыха.

1,5 млрд рублей получат компании, которые реализуют проекты по обновлению инфраструктуры для путешествий, а также обновляют туристическое оборудование.

700 млн рублей предусмотрено на проекты кемпингов и автокемпингов, а еще 530 млн рублей – на организацию событий по привлечению туристов.

Напомним, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристический поток по России во время новогодних праздников года вырос на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По словам вице-премьера, загрузка российских отелей в зимние каникулы была на уровне 70-95%.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что власти будут и далее развивать внутренний туризм, в частности, за счет предоставления льгот инфраструктурным проектам. По словам главы государства, распространение фото- и видеоматериалов способствуют развитию туризма, порождая желание посетить один из уголков России.