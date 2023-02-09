Песков назвал удивительной "непопулярность" статьи Херша о причастности США к взрыву газопроводов на Западе

Представитель Кремля Песков призвал СМИ при анализе высказываний Белого дома брать в расчет публикацию Херша Фото: REUTERS

Публикация американского журналиста Сеймура Херша по "Северным потокам" к всеобщему удивлению не получила на Западе широкого распространения. Такое мнение выразил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, статья широкого распространения не получила в западных СМИ, что не может не вызывать нашего удивления", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что при анализе высказываний Белого дома российским и зарубежным СМИ следует брать во внимание публикацию Херша. При этом он назвал "в чем-то спорной" статью американского журналиста о причастности США к саботажу на "Северных потоках".

Вместе с тем, Госдума России намерена подготовить обращение в ООН с призывом к ответственности организаторов взрыва на "Северных потоках". По словам спикера ГД Володина, задача ООН в текущей ситуации "правильно дать оценку действиям руководству США", и Россия будет на этом настаивать.

Напомним, американский журналист Херш создал на сайте Substack страницу, где опубликовал расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках". Он писал, что взрывчатку под газопроводы заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По информации Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. Как заявил журналист, президент США Джо Байден принять решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета национальной безопасности страны о том, как осуществить диверсии так, чтобы в них не заподозрили Вашингтон.