Зеленский заявил о «планах России» дестабилизировать ситуацию в Молдавии Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал молдавскому лидеру Майе Санду некий документ, описывающий планы России по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

«Недавно я говорил с госпожой Санду и проинформировал ее о том, что нашей разведке удалось перехватить детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии», – сказал политик, выступая на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе.

Как заявил украинский лидер, этот в документе якобы говорится о том, кто и когда намерен установить контроль над Молдавией.

Напомним, в конце прошлого года Майя Санду заявила, что «приднестровская проблема и российские военные, которые нелегально там находятся на протяжении десятилетий, повышают риски для безопасности» Молдавии. По ее мнению, пророссийские политические силы организовали протесты в республике, чтобы дестабилизировать ситуацию.