Мама Романа Костомарова «все время плачет» после ампутации стоп у фигуриста

Маму фигуриста Романа Костомарова к нему не пускают, она «все время плачет» после ампутации стоп у ее сына, о состоянии Романа Костомарова сайту KP.RU рассказала его первый тренер Лидия Караваева.

«Да, он в сознании. Но маму к нему не пускают, она ни разу там не была. Оксана ходит (жена Оксана Домнина. - Ред.), брат...», - ответила Караваева на вопрос журналиста, в сознании ли фигурист.

Тренер пояснила, что у мамы, наверное, такой вид, что ее просто боятся туда пускать - все-таки, женщина в возрасте.

«Она и так все время плачет. Думаю, там и Рома сказал, что не надо ей приходить, чтобы, не дай бог, не слегла с сердцем», - отметила Караваева.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года почти месяц олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в больнице, куда он попал с пневмонией после новогодних выступлений в ледовом шоу «Волшебник страны ОЗ».

Отмечалось, что представления проходили на улице в двадцатиградусный мороз, плюс долгие часы тренировок и репетиций. В результате 10 января фигурист оказался в Коммунарке - и сразу в палате реанимации.

С тех пор новости о состоянии Романа Костомарова поступают одна хуже другой. Сообщалось, что спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, что у него развился сепсис и даже гангрена.