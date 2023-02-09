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НовостиПолитика9 февраля 2023 14:25

МИД РФ прокомментировал видео с расстрелом российских военнопленных на Украине

МИД РФ заявил, расстрел российских военнопленных лежит на совести западных кураторов Киева
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД РФ заявил, расстрел российских военнопленных лежит на совести западных кураторов Киева

МИД РФ заявил, расстрел российских военнопленных лежит на совести западных кураторов Киева

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Расстрел российских военнопленных на Украине лежит на совести кураторов киевского режима с Запада, заявило Министерство иностранных дел РФ, комментируя видео с расправой над российскими военнослужащими.

«Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства. Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными», – говорится на сайте ведомства.

В МИД России назвали постыдным отсутствие реакции на этот инцидент со стороны профильных международных структур. По мнению ведомства, они променяли профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими странами Запада.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как украинские военные расстреливают в упор из автоматов, как предполагается, троих российских военнопленных.

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет России начал расследование расстрела военными Вооруженных сил Украины троих человек, являющихся, предположительно, российскими военнопленными.