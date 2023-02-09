МИД РФ прокомментировал видео с расстрелом российских военнопленных на Украине

МИД РФ заявил, расстрел российских военнопленных лежит на совести западных кураторов Киева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Расстрел российских военнопленных на Украине лежит на совести кураторов киевского режима с Запада, заявило Министерство иностранных дел РФ, комментируя видео с расправой над российскими военнослужащими.

«Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства. Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными», – говорится на сайте ведомства.

В МИД России назвали постыдным отсутствие реакции на этот инцидент со стороны профильных международных структур. По мнению ведомства, они променяли профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими странами Запада.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как украинские военные расстреливают в упор из автоматов, как предполагается, троих российских военнопленных.

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет России начал расследование расстрела военными Вооруженных сил Украины троих человек, являющихся, предположительно, российскими военнопленными.