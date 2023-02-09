СК РФ начал расследование расстрела троих российских военнопленных солдатами ВСУ Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России начала расследование расстрела военными Вооруженных сил Украины троих человек, являющихся, предположительно, российскими военнопленными.

«Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку, будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления», – рассказали журналистам в пресс-службе СК России.

Как сообщили в ведомстве, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как украинские военные расстреливают в упор из автоматов, как предполагается, троих российских военнопленных.

Как писал сайт KP.RU, осенью прошлого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных украинскими военными. Незадолго до этого в российском Министерстве обороны сообщили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих, расстреляв более десяти человек.