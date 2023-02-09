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НовостиВ мире9 февраля 2023 14:35

Основатель Pink Floyd рассказал, почему стал больше уважать Путина

Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина
Владимир РОМАНЕНКО
Основатель Pink Floyd рассказал, почему стал больше уважать Путина

Основатель Pink Floyd рассказал, почему стал больше уважать Путина

Фото: REUTERS

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что стал намного больше уважать президента России Владимира Путина. Об этом музыкант сказал в интервью газете The Telegraph.

"Возможно, он руководит своей страной во благо всего народа России", - добавил он.

Уотерс признался, что, "возможно, несправедливо" называл Путина гангстером. Музыкант поделился тем, что начал слушать подкаст The Duran, где комментируют мировые новости с точки зрения "политического реализма", и после этого стал больше уважать Путина.

Напомним, лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал президентов России, Соединенных Штатов и Украины немедленно договориться о перемирии. Музыкант выступил в среду, 8 февраля, на заседании Совета Безопасности ООН.

Как отметил Уотерс, люди "растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом". По мнению лидера Pink Floyd, немедленное перемирие на Украине является единственным разумным путем, и в этом вопросе не может быть никаких "но" и "если".