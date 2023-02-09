Основатель Pink Floyd рассказал, почему стал больше уважать Путина Фото: REUTERS

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что стал намного больше уважать президента России Владимира Путина. Об этом музыкант сказал в интервью газете The Telegraph.

"Возможно, он руководит своей страной во благо всего народа России", - добавил он.

Уотерс признался, что, "возможно, несправедливо" называл Путина гангстером. Музыкант поделился тем, что начал слушать подкаст The Duran, где комментируют мировые новости с точки зрения "политического реализма", и после этого стал больше уважать Путина.

Напомним, лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал президентов России, Соединенных Штатов и Украины немедленно договориться о перемирии. Музыкант выступил в среду, 8 февраля, на заседании Совета Безопасности ООН.

Как отметил Уотерс, люди "растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом". По мнению лидера Pink Floyd, немедленное перемирие на Украине является единственным разумным путем, и в этом вопросе не может быть никаких "но" и "если".