Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс призвал Путина, Байдена и Зеленского договориться о перемирии на Украине Фото: REUTERS

Лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал президентов России, Соединенных Штатов и Украины немедленно договориться о перемирии. Музыкант выступил в среду, 8 февраля, на заседании Совета Безопасности ООН.

«Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, Евросоюз – все вы, пожалуйста, измените курс сейчас, договоритесь о перемирии на Украине сегодня», – заявил он в ходе своего выступления.

Как отметил Уотерс, люди «растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом». По мнению лидера Pink Floyd, немедленное перемирие на Украине является единственным разумным путем, и в этом вопросе не может быть никаких «но» и «если».

Напомним, летом прошлого года Уотерс заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден своими действиями способствует разжиганию конфликта на Украине.

Позже сооснователь Pink Floyd отменил концерты, которые были запланированы в Кракове, из-за негативного отношения Польши к России на фоне украинского конфликта,