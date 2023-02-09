Медведев заявил, что Россия намерена произвести и модернизировать тысячи танков

Для России естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, заявил зампред Совбеза РФ Медведев Фото: REUTERS

Россия готовится построить и модернизировать тысячи танков, пока Украина "клянчит" боевую технику у западных партнеров. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видео на своем телеграм-канале.

"Для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки", - сказал Медведев на совещании в Омском заводе транспортного машиностроения. Таким образом зампред Совбеза отреагировал на обращения Украины к западным партнерам с просьбой поставить тяжелое вооружение в виде танков и истребителей.

По словам Медведева, президент России Владимир Путин сформулировал требование о гособоронзаказе, согласно которому перед ВПК стоит теперь задача производить и модернизировать тысячи танков.

Напомним, глава Минобороны Германии Борис Писториус встретился посетил Украину и встретился с коллегой Алексеем Резниковы 7 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, отмечая что Писториус пообещал поставить Киеву 20-25 танков Leopard 1А к лету 2023 года.

Вместе с тем, министр ФРГ отметил, что 14 танков Leopard 2 для ВСУ – "это очередной вклад Германии в помощь Украине".