Путин назвал Россию лучшей страной в мире

Глава государства Путин также подтвердил, что в России есть и над чем работать Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия - лучшая в мире страна. Глава государства также подтвердил, что есть и над чем работать. Такое мнение он озвучил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу. Вы сказали "в других странах лучших в мире" и дальше пошли по тексту", - обратился президент к одному из участников наблюдательного совета.

Следом Путин поправил его: "Лучшая в мире страна - это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто. Но правда, нам есть над чем работать".

Лидер РФ вместе с тем подчеркнул, что приоритетной задачей в поддержании мирового статуса является взращивание квалифицированных кадров.

Также сегодня, 9 февраля 2023 года, сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что стал намного больше уважать президента России Владимира Путина.

Уотерс признался, что, "возможно, несправедливо" называл Путина гангстером. Музыкант поделился тем, что начал слушать подкаст The Duran, где комментируют мировые новости с точки зрения "политического реализма", и после этого стал больше уважать Путина.