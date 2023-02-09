В Британии заявили, что Лондон не отправит Украине истребители при угрозе безопасности королевству

Представители офиса премьера Сунака отказались комментировать сообщения о возможных поставках Украине истребителей Фото: REUTERS

В канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон не будет отправлять Украине истребители, если это может оказать влияние на безопасность Королевства, пишет газета Telegraph.

"В канцелярии премьер-министра заявили, что власти не будут отправлять истребители Украине, если это подвергает риску безопасность Великобритании", - говорится в публикации издания.

При этом представители офиса Сунака отказались комментировать сообщения о возможных поставках Украине истребителей, несмотря на достаточное количество боевых самолетов Typhoon и F-35 в королевском арсенале.

"Конечно, мы не будем делать ничего, что может подвергать риску безопасность Великобритании", - сказал представитель офиса премьера.

Напомним, один из членов кабмина Британии крайне резко и эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители Киеву. Кроме того, по словам источников, возможная отправка самолетов Украине дорого обойдется бюджету Великобритании.