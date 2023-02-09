Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 февраля 2023 16:31

Зеленский признал, что не хотел выполнять Минские соглашения

Об этом политик заявлял Макрону, Меркель и Путину
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский признал, что не хотел выполнять Минские соглашения

Зеленский признал, что не хотел выполнять Минские соглашения

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не планировал выполнять Минские соглашения.

«Что касается «Минска», я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его реализовать», – сказал украинский лидер в интервью газете Der Spiegel.

Об этом же Зеленский заявил и президенту России Владимиру Путину на их первой и последней встрече, прошедшей в рамках «Нормандской четверки» в 2019 году.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения позволили дать Украине время, чтобы страна стала сильнее. По ее мнению, Киеву удалось сделать это.

С Меркель согласился бывший президент Франции Олланд, который заявил, что Минские соглашения дали время Украине усилить свой военный потенциал.

Позже экс-президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, Минские соглашения позволили Киеву не только реформировать вооруженные силы, но и создать международную антироссийскую коалицию.