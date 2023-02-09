Зеленский признал, что не хотел выполнять Минские соглашения Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не планировал выполнять Минские соглашения.

«Что касается «Минска», я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его реализовать», – сказал украинский лидер в интервью газете Der Spiegel.

Об этом же Зеленский заявил и президенту России Владимиру Путину на их первой и последней встрече, прошедшей в рамках «Нормандской четверки» в 2019 году.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения позволили дать Украине время, чтобы страна стала сильнее. По ее мнению, Киеву удалось сделать это.

С Меркель согласился бывший президент Франции Олланд, который заявил, что Минские соглашения дали время Украине усилить свой военный потенциал.

Позже экс-президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, Минские соглашения позволили Киеву не только реформировать вооруженные силы, но и создать международную антироссийскую коалицию.