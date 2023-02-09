Песков отреагировал на слова Байдена о том, что Путин «потерял Украину» Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с Life.ru прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что президент России Владимир Путин якобы «уже потерял Украину». Как отметил представитель Кремля, Москва по-прежнему уверена в своих успехе специальной военной операции.

«Никаких поводов для сомнений у нас нет. Господин Байден не учитывает беспрецедентный уровень консолидации общества вокруг Путина. Это и есть залог успеха», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее член конгресса США, республиканец Мэтт Гетц раскритиковал слова американского лидера о вине Москвы в проблемах американцев. Как писал RT, по словам политика, когда в экономике США что-то идет не так, то Байден «переосмысливает ситуацию», говоря о том, что в этом виноват «налог Путина».

Один из основателей и лидеров британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс сказал о том, что начал больше уважать российского лидер. Как сообщали «Известия», музыкант заявил, что его уважение возросло после того, как он начал слушать подкаст The Duran, которое посвящено международным новостям. По его словам, его ведущие рассматривают события с позиции политического прагматизма.