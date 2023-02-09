Президент США Байден считает, что Путин "уже потерял Украину" Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин "потерял Украину". Об этом он заявил в интервью телеканалу PBS NewsHour.

- Послушайте, ... он уже потерял Украину. ... Он думал, что .... НАТО развалится, что НАТО ничего делать не будет. ... Ничего этого не происходит, - поделился своим мнением Байден.

При это он заявил, что "гордится тем, что смог полностью объединить НАТО".

Ранее российский лидер заявлял, что спецоперация на Украине неизбежно закончится победой РФ. Владимир Путин также объяснял, что главным результатом СВО является укрепление суверенитета нашей страны. По его словам, РФ ничего не потеряла с начала спецоперации.

А до этого постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что отправка Украине западных танков является бесполезной. Он пояснил, что поставка нескольких сотен единиц иностранной техники совершенно точно не поможет Киеву.

Что касается текущей ситуации, то российская специальная военная операция идет по плану. Как пояснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, СВО подвигается в соответствии с разработанным планом и внесенными в него корректировками.

7 февраля 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении семи населенных пунктов от украинских войск. Речь идет об освобождении российскими силами от ВСУ Соледара, Клещеевки, Подгорного, Краснополья, Благодатного, Лобкового, Николаевки.