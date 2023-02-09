В Конгрессе США устали от оказания военной помощи Украине

Сенаторы Конгресса США потребовали от Байдена прекратить военную помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенаторы Конгресса Соединенных Штатов внесли резолюцию, в которой содержится требование к президенту страны Джо Байдену прекратить оказание военной поддержки Украине.

Как сообщается на сайте Конгресса США, инициатором резолюции выступил сенатор от Республиканской партии Роберт Виттман. В ней перечисляется все пакеты военной и финансовой помощи Киеву, направленные Вашингтоном с начала 2023 года, а также приводятся высказывания чиновников Министерства обороны США, заявивших о «значительном истощении» запасов вооружения страны.

Кроме того, сенаторы считают, что военная помощь Украине со стороны Вашингтона способствуют росту количества жертв среди гражданского населения. По мнению парламентариев, «Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация только усугубится, если она продолжит тратить деньги налогоплательщиков на конфликты за рубежом».

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе США утвердили очередной пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS.