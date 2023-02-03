США включили в новый пакет военной помощи Украине ПВО и снаряды для HIMARS

США утвердили новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов Фото: REUTERS

США утвердили новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, уточнив, что в пакет входят ПВО и ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS.

"Минобороны объявляет о новом значительном пакете оборонной помощи Украине. Она состоит из одобренной президентом оборонной помощи на сумму 425 миллионов долларов, а также 1,75 миллиарда через фонд поддержки обороны Украины", - сказал Райдер на пресс-конференции.

По словам официального представителя Пентагона, помощь США Украине с 2014 года составила 32 миллиардов долларов и 29,3 миллиарда с начала Россией спецоперации.

Напомним, Пентагон 19 января 2023 года официально сообщил о том, что США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 млрд американских долларов.

В военном ведомстве Соединенных Штатов подчеркивают, что это один из крупнейших пакетов американской военной помощи Киеву за все время, прошедшее с начала специальной военной операции РФ в Украине.

А 1 февраля 2023 года стало известно, что США в новом пакете помощи впервые могут передать Украине ракеты большой дальности. Вместе с тем Штаты намеревались передать Украине "бомбы малого диаметра наземного базирования" GLSDB. Это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением РСЗО HIMARS.