Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 февраля 2023 17:42

США включили в новый пакет военной помощи Украине ПВО и снаряды для HIMARS

США утвердили новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов
Владимир РОМАНЕНКО
США утвердили новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов

США утвердили новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов

Фото: REUTERS

США утвердили новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, уточнив, что в пакет входят ПВО и ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS.

"Минобороны объявляет о новом значительном пакете оборонной помощи Украине. Она состоит из одобренной президентом оборонной помощи на сумму 425 миллионов долларов, а также 1,75 миллиарда через фонд поддержки обороны Украины", - сказал Райдер на пресс-конференции.

По словам официального представителя Пентагона, помощь США Украине с 2014 года составила 32 миллиардов долларов и 29,3 миллиарда с начала Россией спецоперации.

Напомним, Пентагон 19 января 2023 года официально сообщил о том, что США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 млрд американских долларов.

В военном ведомстве Соединенных Штатов подчеркивают, что это один из крупнейших пакетов американской военной помощи Киеву за все время, прошедшее с начала специальной военной операции РФ в Украине.

А 1 февраля 2023 года стало известно, что США в новом пакете помощи впервые могут передать Украине ракеты большой дальности. Вместе с тем Штаты намеревались передать Украине "бомбы малого диаметра наземного базирования" GLSDB. Это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением РСЗО HIMARS.