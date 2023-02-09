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НовостиОбщество9 февраля 2023 18:01

Названы лучшие продукты для стимулирования мозговой деятельности

Эндокринолог Тананакина рекомендовала есть на завтрак яйца для стимулирования мозговой деятельности
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Названы лучшие продукты для стимулирования мозговой деятельности

Названы лучшие продукты для стимулирования мозговой деятельности

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Кандидат медицинских наук и врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Наталия Тананакина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о продуктах питания, которые стимулируют мозговую деятельность.

Эксперт отметила горький шоколад, кофе, какао, а также свеклу и морковь, а среди наиболее полезных выделила яйца, которые она рекомендовала есть регулярно есть на завтрак. Как уточнила врач, яйца содержат лецитин и холин, которые благоприятно влияют на работу нейромозговых медиаторов.

«Рекомендуется регулярно употреблять на завтрак яйца, а также добавлять к ним нерафинированное оливковое масло холодного отжима или масло семени льна», - заявила она.

Тананакина отметила, что кофе обладает тонизирующим эффектом, но тонус продержится недолго, поэтому данный продукт лучше заменять зеленым чаем. «Такие продукты, как красная рыба, черника, семена льна и грецкие орехи помогают справляться с задачами, требующими умственных усилий», - добавила эндокринолог.

Ранее утрициолог, внешний консультант сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова назвала «Известиям» продукты для продуктивной работы и высокой концентрации, отметив красную рыбу, которая является источником жирных кислот, также оказывая благотворное влияние на кожу, ногти и волосы.