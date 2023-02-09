Названы лучшие продукты для стимулирования мозговой деятельности Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Кандидат медицинских наук и врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Наталия Тананакина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о продуктах питания, которые стимулируют мозговую деятельность.

Эксперт отметила горький шоколад, кофе, какао, а также свеклу и морковь, а среди наиболее полезных выделила яйца, которые она рекомендовала есть регулярно есть на завтрак. Как уточнила врач, яйца содержат лецитин и холин, которые благоприятно влияют на работу нейромозговых медиаторов.

«Рекомендуется регулярно употреблять на завтрак яйца, а также добавлять к ним нерафинированное оливковое масло холодного отжима или масло семени льна», - заявила она.

Тананакина отметила, что кофе обладает тонизирующим эффектом, но тонус продержится недолго, поэтому данный продукт лучше заменять зеленым чаем. «Такие продукты, как красная рыба, черника, семена льна и грецкие орехи помогают справляться с задачами, требующими умственных усилий», - добавила эндокринолог.

Ранее утрициолог, внешний консультант сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова назвала «Известиям» продукты для продуктивной работы и высокой концентрации, отметив красную рыбу, которая является источником жирных кислот, также оказывая благотворное влияние на кожу, ногти и волосы.