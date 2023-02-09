На Украине решили сменить название хлебу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В украинской Одессе местный хлебозавод принял решение о смене названия хлеба. Там придумали переименовать батон Потемкинский на Гетманский.

Уточняется, что предприятие пошло на такой шаг в рамках дерусификацию названий выпускаемой продукции.

- Компания Одесский хлебозавод № 4 сейчас продолжает проводить дерусификацию названий продукции... Проводим работу по смене названия батона Потемкинского на батон Гетманский, - сообщается в публикации завода на странице в социальной сети.

Накануне власти Киева приняли решение о переименовании сразу двух улиц украинской столицы. Причина такого решения связана с их названиями, которые имели отношение к истории России.

А 9 февраля стало известно, что власти Украины планируют демонтировать еще около 300 памятников, бюстов и мемориальных досок периода СССР. Также ранее в Днепре уже демонтировали памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову.