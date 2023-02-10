Министр транспорта РФ: более 50 авиакомпаний из 27 стран летают в Россию

Министр транспорта рассказал Путину о состоянии российской авиационной отрасли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полеты в Российскую Федерацию осуществляют более 50 иностранных авиакомпаний из 27 стран. Об этом проинформировал президента России Владимира Путина министр транспорта Виталий Савельев. Встреча Путина с представителями авиационной отрасли, посвященная столетию российской гражданской авиации, прошла в четверг 9 февраля. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля, она доступна здесь.

«У нас сегодня в Российскую Федерацию летают 53 авиакомпании. Из Российской Федерации летают 14 авиакомпаний в 22 государства, а к нам из 27 стран», - сказал глава ведомства, напомнив, что для пассажирских перевозок используются 1 163 самолета, принадлежащих российскому авиапарку.

Напомним, накануне сезона отпусков-2022 на российскую авиацию свалились «адские» ограничения.

Позднее сразу несколько иностранных авиакомпаний возобновили полёты в Россию. Подробности возвращения иностранных авиакомпаний в РФ здесь на KP.RU.

Тем временем в честь 100-летия отечественной гражданской авиации компания «Якутия» объявила распродажу билетов за 100 рублей. Распродажа стартовала 9 февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании «нашли новые логистические маршруты», чтобы решить проблему с запчастями для самолетов-иномарок на 2023 -24 год и с нетерпением ждут обещанные импортозамещенные российские самолеты. Об этом шла речь на форуме в рамках X Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023, которая 7-8 февраля проходит в «Крокус-Экспо».