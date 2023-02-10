Глава МИД России поздравил коллег с Днем дипломатического работника

Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником. Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров поздравил коллег с профессиональным праздником.

Он вспомнил предшественников российских дипломатов, в частности, канцлера Горчакова, который внес огромный личный вклад в восстановление международного престижа и позиций России на европейской арене после Крымской войны в середине XIX века.

Глава МИД отметил, что в 2023 году российские дипломаты встречают профессиональный праздник на фоне развязанной Западом гибридной войны против России, из-за которой им приходится работать в экстремальных условиях и выразил уверенность, что коллектив ведомства продолжит честно выполнять свой долг перед Родиной и народом.

Полностью поздравление Сергея Лаврова опубликовано на официальном сайте МИД, оно доступно здесь.

Напомним, День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Все об истории и традициях этого праздника, а также причем тут Иван Грозный, читайте здесь на KP.RU.

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